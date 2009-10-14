Школа накажет мальчика за столовые приборы

Шестилетнему американскому школьнику временно запретили посещать школу за то, что он принес складные столовые приборы, которыми пользуются туристы.

Закари Кристи собирался пообедать собственными ножом, вилкой и ложкой в нарушение политики запрета приносить ножи на территорию школы.

Первоначально руководство школы в качестве наказания предписало Закари в течение 45 дней посещать альтернативную школу, для «трудных» детей. Однако позже было решено смягчить наказание – теперь Закари запрещено посещать школу в течение трех-пяти дней.

В начальной школе Downes в Ньюарке в американском штате Делавер, которую посещает мальчик, ножи как опасные инструменты запрещены.

Как передает Русская Служба BBC, представители властей заявили, что они вынуждены были принять такие меры, несмотря на возраст Закари и тот факт, что он не собирался использовать нож в качестве оружия.

Закари и его мать поддерживают политику запрета ножей в школе, однако недовольны тем, как это отразилось на них лично. Они считают наказание слишком суровым.