Школа на 750 мест откроется в Национальном детском технопарке в 2021 году

Новости Беларуси. В микрорайоне Восток продолжает возводиться Национальный детский технопарк. Первая масштабная стройка уже обретает очертания. Это школа на 750 мест. Ее откроют к концу 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас завершаются монтажные работы каркаса здания, кровли, ставят оконные блоки. Здесь занятия будут посещать будущие ученики технопарка. Также для них возведут и общежитие на 300 мест. Сердце уникального проекта – учебно-лабораторный корпус. Под него используют одно из производственных зданий БНТУ, которое сейчас реконструируют.