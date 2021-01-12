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Школа на 750 мест откроется в Национальном детском технопарке в 2021 году

12 января 2021 13:45
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Новости Беларуси. В микрорайоне Восток продолжает возводиться Национальный детский технопарк. Первая масштабная стройка уже обретает очертания. Это школа на 750 мест. Ее откроют к концу 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школа на 750 мест откроется в Национальном детском технопарке в 2021 году-1

Сейчас завершаются монтажные работы каркаса здания, кровли, ставят оконные блоки. Здесь занятия будут посещать будущие ученики технопарка. Также для них возведут и общежитие на 300 мест. Сердце уникального проекта – учебно-лабораторный корпус. Под него используют одно из производственных зданий БНТУ, которое сейчас реконструируют.

Школа на 750 мест откроется в Национальном детском технопарке в 2021 году-4

К слову, в технопарке будут учиться одаренные ребята со всей Беларуси. А для того, чтобы сесть за парту школы технопарка, нужно будет пройти непростой конкурсный отбор.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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