Школа молодой семьи открылась в Витебском ЗАГСе

Однако учиться сюда приходят не только молодожены, но и пары со стажем.

Под руководством квалифицированных психологов, участники ищут выход из конфликтных ситуаций и учатся строить правильные взаимоотношения в семье. По мнению педагогов, такие занятия помогут снизить процент разводов.

А с лучшими семьями, их традициями и национальными ремеслами витебчане и гости смогут познакомиться в Музее семьи. Он открылся в одной из витебских гимназий. Материалы для этих экспозиций педагогики и ученики собирали в течении 5 лет. Некоторые экспонаты и литературу преподаватели используют в учебной программе.