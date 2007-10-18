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Школа молодой семьи открылась в Витебском ЗАГСе

18 октября 2007 08:21
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Однако учиться сюда приходят не только молодожены, но и пары со стажем.

Под руководством квалифицированных психологов, участники ищут выход из конфликтных ситуаций и учатся строить правильные взаимоотношения в семье. По мнению педагогов, такие занятия помогут снизить процент разводов.

А с лучшими семьями, их традициями и национальными ремеслами витебчане и гости смогут познакомиться в Музее семьи. Он открылся в одной из витебских гимназий. Материалы для этих экспозиций педагогики и ученики собирали в течении 5 лет. Некоторые экспонаты и литературу преподаватели  используют в учебной программе.

# общество

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