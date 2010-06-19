Школа для мам: чему там учат?

В Кричевском районе создана специальная школа «для мам». Здесь целая команда психологов, социологов и врачей помогают не только правильно распланировать весь период прохождения беременности, но и учат молодых мам воспитывать своих малышей.

Сейчас (см. видео - ред.) в школе будущих мам идёт практическое занятие по правильному пеленанию ребёнка. Старшая акушерка Нина Ивановна уверена, любой опыт, связанный с рождением и воспитанием детей, лишним быть не может. Потому в школе мам не только рассказывают, но и показывают, как правильно нужно кормить детей, когда начинать учить читать малышей и самое главное, что делать чтобы ребёнок появился на свет здоровым.

Нина Мисяйло, старшая акушерка женской консультации Кричева:

Прежде чем завести ребёнка, мама должна пройти подготовку. Принимать витамины, вести здоровый образ жизни, не пить, не курить. Это всё при зачатии ребёнка складывается на его здоровье.

Школу мам в Агрогородке «Ботвиновка» организовали 4 года назад в год матери на базе местной библиотеки. Тогда никто и не подозревал, что сначала это место станет самым посещаемым среди молодёжи, а потом и приведёт к настоящему бэби-буму на селе.

Один ребёнок в семье для Ботвиновки уже редкость. С каждым годом здесь образуется всё больше многодетных семей. Оксана - одна из первых выпускниц школы мам. Сейчас она беременна уже 4 ребёнком. Но на занятия ходить продолжает, делится опытом.

Оксана Алёнкина-Белова, многодетная мать:

Мамой никогда не поздно стать. В 18, 20 или 40. Это не важно. У меня их сейчас трое, жду четвёртого. Без них мы не смогли бы жить. В пустой дом придёшь и скучно, а когда их много, то весело и шумно.

За 4 года у мам, которые прошли обучение в этой школе, только в Ботвиновке появился на свет 51 здоровый ребёнок. В местном детском саду - аншлаг. А в это время школу мам планируют расширять. Желание стать настоящими отцами проснулось и у представителей сильной половины человечества.

Для будущих пап в агрогородке пока разработан только информационный буклет, который так и называется – «Полезные советы молодым отцам». Однако уже к концу года заработает и целая программа по подготовки будущих пап. В Ботвиновке уверяют, что за улучшение демографической ситуации здесь взялись всерьёз и надолго.