Школа дает знания, но не прибавляет здоровья

Школьники отдыхают, учителя - в заботах. Педагоги думают об организации нового учебного года.

Безопасность и здоровье ребенка - на первом месте.

Школьные медики констатируют - самые здоровые дети приходят в первый класс. К последнему году обучения в школе остаются единицы здоровых детей. Самые распространенные заболевания, приобретенные за школьной партой - болезни органов зрения, пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Увеличивается и количество заболеваний нервной системы. Особенно у подростков.

:Алина Павлова в школе работает несколько лет. Социальный педагог с грустью отмечает, что с каждым годом нагрузка на школьника увеличивается. Как сделать так, чтобы дети были умными и здоровыми. Этот вопрос обсуждают и на заседаниях районных администраций Минска. Время подготовиться к новому учебному году есть, а значит надо проанализировать ошибки и выработать план конкретных действий.

Забота о школьнике начинается уже с дороги в учебное заведение. Родители сопровождают не всех. А значит нужно научить детей добираться самостоятельно. Правила дорожного движения лучше всего осваивать на практике - пока есть только один автогородок на две школы Советского района.

Еще одна забота педагогов - питание школьников. Меню должно быть разнообразным и полезным. А качество приготовления пищи соответствовать санитарным требованиям

Некоторые школы столицы оснащены системами видеонаблюдения. Это удовольствие хоть и дорогое, но эффективное в целях безопасности школьников.

Нынешний учебный год завершился. До начала следующего есть о чем поразмыслить. Причем, не только педагогам, но и медикам, ведь забота о здоровье ребенка - дело общее.