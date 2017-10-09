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Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?

09 октября 2017 15:53
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Новости Беларуси. А вот и тот самый праздник, на котором чествовали Михаила Солодуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?-1

В Смолевичах отгремели областные «Дожинки». Небольшой райцентр стал местом масштабного агрофеста: шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк. Как символ праздника – карвай небывалых размеров из урожая-2017. Его вкус смогли оценить все желающие.

Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?-3


Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?-5

# общество # Фотофакт # Праздники

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