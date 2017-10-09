Шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк: как в Смолевичах прошли областные «Дожинки»?

Новости Беларуси. А вот и тот самый праздник, на котором чествовали Михаила Солодуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. А вот и тот самый праздник, на котором чествовали Михаила Солодуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Смолевичах отгремели областные «Дожинки». Небольшой райцентр стал местом масштабного агрофеста: шествие передовиков, концерт, ярмарка, фейерверк. Как символ праздника – карвай небывалых размеров из урожая-2017. Его вкус смогли оценить все желающие.