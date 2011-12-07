Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске пройдет 24 декабря

Новости Беларуси. Минск. О приближении Нового года ярко заявит традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. По центру столицы 24 декабря пройдут более семисот сказочных героев.

Всего в Минске запланировано более 80 мероприятий. Звёзды эстрады, фольклорные, танцевальные коллективы и актёрские труппы выступят на площадках у Дворца спорта, Национальной библиотеки, в домах-интернатах, городских клиниках, школах, библиотеках и театрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее настроение горожанам уже создает праздничное оформление. На улицах столицы установлено 12 елок. А в минувшие выходные дни открылся сезон новогодних и рождественских ярмарок, который продлится до 15 января.

Надежда Великая, начальник отдела идеологической и воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Наши режиссёры, наши актёры организуют новогодние мероприятия, куда приглашают детей, родителей, бабушек и дедушек. Мы постараемся, чтобы так же весело, задорно, интересно прошли новогодние каникулы. Мы стремимся, чтобы больше детей улыбались, чтобы радовались жизни и чтобы Новый год всем принёс счастье.