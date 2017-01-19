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Шестой школьный день: что изменится для учеников

19 января 2017 13:27
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Новости Беларуси. Факультативы, трудовое воспитание и консультации с родителями. Шестой школьный день ожидает реорганизация. Новые формы работы обозначены в приказе, который подписал министр образования Игорь Карпенко во время посещения одной из школ в Слуцком районе.

Так, учителя-предметники наряду с классными руководителями будут активно участвовать в проведении шестого школьного дня. К примеру, документом предусмотрены консультации с родителями по вопросам обучения детей. Само собой, будут проводиться и факультативы. Еще одна принципиальная новация – трудовое воспитание, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
В приказе не прописано, что все обязательно должны приходить в школу. Мы не пишем об этом. Но мероприятия в школе организуются в содружестве педагогического коллектива, ученического коллектива, родительского коллектива. Понятно, если у меня есть факультатив, и я в него записался, то, конечно, я должен прийти. Но если он не придет, может, он с родителями куда-то поехал. Это не значит, что ему поставят пропуск и обвинят в нарушениях внутреннего распорядка.

К слову, программа шестого школьного дня – индивидуальна для каждой школы. Ее разработкой, а также расписанием будут заниматься педагогические коллективы.

# общество # Образование в Беларуси # Игорь Карпенко

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