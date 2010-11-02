Шестилетний ребенок предстанет перед судом США за смерть сбитой им женщины

Такое постановление вынесла высшая инстанция в Нью-Йорке.

В апреле прошлого года четырехлетняя Джульет Брайтмен и ее сверстник, катаясь на четырехколесном велосипеде на Манхэттене, врезались в 87-летнюю женщину. Пенсионерка получила перелом шейки бедра. Через три месяца она скончалась из-за проблем со здоровьем, никак не связанных с происшествием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем не менее, наследники пострадавшей обратились в суд с иском против малолетней «преступницы», а также против матерей, которые сидели рядом, но плохо следили за детьми.