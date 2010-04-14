Шестая «Телевершина» станет самой яркой за всю историю национального телевизионного конкурса

Специально для шоу, который организовывает телеканал СТВ, впервые изготовили трехслойные декорации со светодиодными сетками и бесшовными экранами.

Помимо награждения лучших телепроектов, авторов и ведущих, в программе — уникальные музыкальные выступления. Это премьера концертного номера участников «Евровидения-2010» — группы «Три плюс два», гимн телевидения с участием Президентского оркестра, а ещё — совместная песня звезд эстрады и ведущих под музыку белорусских телепрограмм.

Кстати, в этом году церемония «Телевершины» 16 апреля открыта для всех желающих. Билеты можно приобрести в кассах Дворца Республики.

Напомним, на участие в шестом конкурсе поступило 245 заявок от 50 телекомпаний. Появилась одна новая номинация — «Лучший телевизионный продюсер», новые имена и в жюри.

Александр Слободчук, заместитель министра информации Республики Беларусь:

От ТРО Союза будет Игорь Угольников. Также в этом мероприятии будет участвовать всем известная фигура в России — Михаил Швыдкой. Нам очень важно, чтобы мнение этих мэтров дал плюсы в развитие наших телеканалов.