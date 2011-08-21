Шесть тысяч молодых белорусских специалистов прибыли к своему первому месту работы

Причем тем, кто распределился в сельские школы, государство оказывает дополнительную поддержку. Надбавка к зарплате, жилье, льготы на проезд и питание.

Молодой учитель физики Александр Дуденко своим будущим жильем остался доволен. Распределившись после университета в сельскую школу, даже и не предполагал, что жить будет в таких комфортных условиях. Дом хоть и деревенский, зато со всеми удобствами. Места хватит не только для отдыха, но и для написания учебных планов.

Александр Дуденко, учитель физики Свислочской средней школы:

Меня все устраивает. На счет бытовых каких-то условий в первое время волноваться не приходиться.

Жилье для молодого педагога подыскала администрация школы. Цена приемлема, к тому же в трудовом договоре на оплату жилья специальная премия предусмотрена.

Такая забота не случайна – перспективные учителя на селе на вес золота. Поэтому государство создает для них все условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Гидровец, директор Свислочской средней школы:

Молодым специалистам государством предусмотрены доплаты к заработной плате.

У нас сотрудничество с СПК «Свислочь». Председатель колхоза всегда идет навстречу и по возможности выделяет комнаты в общежитии. Если нет возможности, мы стараемся предоставить жилье сами, ищем какое-то съемное жилье.

В школе педагогам предоставляется и питание по льготной цене. Хотя это все мелочи, признается Александр. Главное, чтобы техническое обеспечение было на высоте. Ведь физику без точных приборов преподавать сложно. Но и здесь сельская школа превзошла все его ожидания.

Александр Дуденко, учитель физики Свислочской средней школы:

Очень хорошая школа, дружелюбный коллектив. Очень нравится класс, лаборантская, поскольку инвентарь в полной мере присутствует для лабораторных работ.

Не возникло у Александра вопросов, чем занять себя в свободное время. В деревне есть клуб, спортивный и тренажерный залы, да и до областного центра рукой подать. Молодой учитель даже подумывает, чтобы остаться здесь навсегда.

Александр Дуденко, учитель физики Свислочской средней школы:

В дальнейшем любой человек задумывается о семейной жизни. А в деревне есть возможность получить жилье, и это уже будет каким-то фундаментом в семейной жизни.

Пока это еще только планы. Ближайшая задача – максимум наладить учебный процесс и найти общий язык с учениками. На подготовку осталось не так много времени. Свой первый урок в роли учителя Александр Дуденко проведет уже второго сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».