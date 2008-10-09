Шесть операций по пересадке печени - и уже в конце этого года первое подаренное сердце

За последний год белорусская трансплантология сделала значительный шаг в развитии. Об этом заявлено сегодня в Минске на международном форуме. Это первая встреча такого уровня в постсоветское время. Белорусская столица собрала около трёхсот ведущих специалистов по пересадке органов и тканей из Беларуси, России и Украины, а также Германии, Англии и других стран Евросоюза. Форум продлится два дня. Будут обсуждены передовые технологии по пересадке органов и тканей, а также возможности международного сотрудничества, в частности - по обмену донорскими органами. Ожидается, что зарубежные гости посетят Республиканский научно-практический центр «Кардиология», также столичные 4-ую и 9-ую больницы, где проведены успешные пересадки печени, почек и планируется пересадка сердца. Не исключено консультирование пациентов и участие в операциях ведущих хирургов Европы.