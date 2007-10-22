Шесть миллионов долларов в казну Минприроды Беларуси

Такую сумму выплатит в рассрочку до середины 2008-го российская кампания "Запад-Транснефтепродукт".

Напомним, 23 марта и 5 мая в Бешенковичском районе произошли порывы нефтепровода "Унеча-Вентспилс". В результате первой аварии из трубы вытекло около 120 тонн дизтоплива, часть которого попала в Западную Двину и достигла Латвии. Объем утечки в результате второй аварии составил порядка 5 тонн, площадь разлива - около 50 квадратных метров.

Российская кампания полностью погасила Беларуси затраты, понесенные при ликвидации последствий аварии. Кроме того, "Запад-Транснефтепродукт" уже возместил 2 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба.

В то же время Минприроды сочло эти выплаты недостаточными и, на основании лабораторных исследований белорусских специалистов, посчитало необходимым включить в сумму компенсации дополнительные затраты для устранения долгосрочных последствий аварии.

