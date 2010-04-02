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Шесть деревень отрезаны большой водой в Гомельской области

02 апреля 2010 11:46
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Сегодня утром список пополнила деревня Поляновка Ветковского района, где проживают 16 жителей. Воды Сожа сделали невозможным дорожно-транспортное сообщение.В регионе повсеместно организовано дежурство расчетов МЧС и ОСВОД. Доставка продуктов питания, перевоз жителей идет на моторных лодках. Сейчас на Припяти ситуация стабилизируется. Максимальные подъемы только на Днепре и Соже. При этом до опасных значений на этих реках еще полтора метра. Наихудшие сценарии развития паводка в Беларуси не оправдались.
# общество

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