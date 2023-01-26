Шесть часов сидеть и пилить контент. Легко ли зарабатывать в социальных сетях?

Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня к вам вопрос. Как время проведенное в соцсетях перевести в прибыль? Потому что мы иногда очень много сидим в соцсетях, как на этом заработать?

Алексей Володось, специалист по тайм-менеджменту:

Если мы говорим про заработать и про прибыль – это может быть по-разному. Прибыль некоторый воспринимают, как конкретно деньги. Когда мы можем зарабатывать, воспринимайте это, как работу. Потому что реально, когда мы в социальных сетях делаем свою страничку, я год уже занимаюсь этим – это сложнее, чем ходить просто на работу. Объективно тебе нужно постоянно быть в тонусе, хорошем настроении, у тебя должно все хорошо получаться. Ты не можешь прийти на свое рабочее место и, чтобы тебе было просто скучно либо не хотелось что-то делать. От тебя постоянно это требуется. Второй момент – прибыль можно обернуть со стороны социального капитала. То есть простыми словами: есть окружение и те люди, к которым ты можешь прикоснуться, написать и начать с ними общаться. Понять их круг общения, как они мыслят, рассуждают. Получить такую себе прибыль – новое мышление, которое будет выдавать тебе новый результат, и ты выйдешь на новый уровень. Самое простое, что может быть – это знания. Я снимаю, например очень много рилсов. Опубликовал уже 200 рилсов подряд – каждый день. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как? Это работает? Ольга Шерснева:

Рилсы работают, это я тебе как SMM-специалист скажу.

Алексей Володось:

Это работает. Алгоритмы в нашей стране работают по-другому. Я еще на эту тему работаю, но при этом это имеет свой эффект. Самое сложное, как и сторис, когда мы снимаем 15 секунд – это изложить истинную мысль, что ты хочешь сказать без воды, каких-то отступлений, чтобы было вкусно и интересно. Ольга Шерснева:

Сколько вы тратите на это время в день? Алексей Володось:

Если это воспринимать, как работу, то это требует от меня от двух до шести часов в зависимости, чем занимаешься. Ольга Шерснева:

Обалдеть, шесть часов можно сидеть и пилить контент? Алексей Володось:

Да, когда у тебя сторителлинги, какая-то активность, у тебя идут проблемы.