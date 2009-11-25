Схемы финансирования жилищного строительства нужно корректировать

Мнение депутатов нижней палаты Парламента — система льготного кредитования уже скоро может исчерпать себя.

Шесть в этом году и уже начиная с 2011 года – десять миллионов квадратных метров жилья. На фоне увеличения очередей, в Беларуси наблюдается бум жилищного строительства. Снижать льготное кредитование государство не намерено. И уже в следующем году оно может достичь рекордной цифры – пять триллионов белорусских рублей.

При таких объёмах система льготного жилищного кредитования, считают парламентарии, уже скоро просто себя исчерпает. Чтобы обсудить все проблемы и пути их решения депутаты собрались сегодня на парламентских слушаниях. В Овальный зал пригласили представителей всех заинтересованных – от министерств до стройорганизаций, банков, учёных и зарубежных экспертов.

Говорили о назревшей реформе. Так, предлагается, больше привлекать внебюджетные средства. Наряду с ипотекой, которая пока у нас не работает из-за высоких ставок по кредитам, возможно появление системы строительных сбережений. Это европейский опыт, условно говоря, деньги вы копите в банке и пользуетесь ими, когда приходит время.

Сауле Егеубаева, директор банка (Казахстан):

Это доступный механизм решения жилищных проблем самых широких слоёв населения. Он позволяет в течение определённого срока накопить необходимую сумму для недорогого жилищного займа, который будет потом обслуживаться по низким процентным ставкам.

В Германии, к примеру, система стройсбережений существует более полувека. Ею активно пользуются люди со средним и низким достатком. Договор можно заключать с 16-ти лет, и переносить на наследников, скажем, от бабушки – внуку.

Николай Лузгин, заместитель Председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

В перспективе должны быть разные формы, так будет легче и для бюджета, будет диверсификация этих инструментов. Гражданин сможет выбирать, что ему удобнее, что ему выгоднее.

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Необходима адресность получения жилья с поддержкой государства, здесь возможны разные формы. А вот финансирование за счёт собственных средств граждан, внебюджетное финансирование — эти механизмы кредитования у нас пока не развиты в Беларуси.

Единого подхода — как развиваться законодательству в этой сфере – пока нет. Выслушав сегодня все за и против, решено более тщательно изучить мировой опыт, в том числе и по ипотеке.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не должно быть никаких финансовых пирамид. Нужно поэтапно, неспешно тот объем финансово-кредитных ресурсов, которые сегодня направляются на проблемы жилищного строительства, переместить, замещая собственными средствами граждан, но так, чтобы людям это было интересно.

Законодатели обещают не отстать от строителей. И для мощного фундамента уже в следующем году возможно появление законопроекта о системе жилищных строительных сбережений. Все предложения ещё изучит межведомственная рабочая группа.