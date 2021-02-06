Схемы финансирования протестных акций выявил Следственный комитет

Немалые деньги шли из-за рубежа для организации митингов, оплаты штрафов и на юридические услуги для взятых под стражу участников митингов и осужденных. В основном деньги поступали от физических лиц за границей. Следователи выявляют все цепочки, находят подозреваемых, а средства пойдут на нужды государства.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:

В ходе предварительного расследования нами достоверно установлены источники финансирования и пути доставки денежных средств таких, которые были введены в криминальный оборот на территории Республики Беларусь. В настоящее время Следственным комитетом с санкции прокуратуры налагается арест на указанные денежные средства, которые имеют криминальный характер. После так называемой юридической очистки указанных денежных средств они поступят в бюджет нашего государства. Таким образом, можно констатировать, что те денежные средства, которые направлялись на проведение массовых беспорядков и фактически на подрыв экономики нашей страны, будут эффективно работать на благо государства.