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Схемы финансирования протестных акций выявил Следственный комитет

06 февраля 2021 13:36
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Новости Беларуси. Управление Следственного комитета по Минску установило каналы финансирования протестного движения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схемы финансирования протестных акций выявил Следственный комитет-1

Немалые деньги шли из-за рубежа для организации митингов, оплаты штрафов и на юридические услуги для взятых под стражу участников митингов и осужденных. В основном деньги поступали от физических лиц за границей. Следователи выявляют все цепочки, находят подозреваемых, а средства пойдут на нужды государства.

Схемы финансирования протестных акций выявил Следственный комитет-4

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:
В ходе предварительного расследования нами достоверно установлены источники финансирования и пути доставки денежных средств таких, которые были введены в криминальный оборот на территории Республики Беларусь. В настоящее время Следственным комитетом с санкции прокуратуры налагается арест на указанные денежные средства, которые имеют криминальный характер. После так называемой юридической очистки указанных денежных средств они поступят в бюджет нашего государства. Таким образом, можно констатировать, что те денежные средства, которые направлялись на проведение массовых беспорядков и фактически на подрыв экономики нашей страны, будут эффективно работать на благо государства. 

Схемы финансирования протестных акций выявил Следственный комитет-7

Ранее правоохранители неоднократно выявляли факты прямого руководства и финансирования протестного движения из-за рубежа. Сейчас прямых доказательств все больше. Правоохранительные органы также устанавливают организаторов и кураторов беспорядков.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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