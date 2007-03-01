Шанс выйти на свободу досрочно

В Беларуси может быть принято решение о проведении очередной амнистии. В настоящее время дано поручение проработать этот вопрос МВД, Верховному суду, прокуратуре и Администрации Президента. Решается, какие категории попадут под амнистию и сколько человек выйдет на свободу. Как уточнили в правоохранительном ведомстве, скорее всего под амнистию попадут люди, отбывающие наказание за мелкие кражи.

К слову, в нашей стране только одна пятая часть осужденных отбывает наказание в местах лишения свободы, достаточно большое количество выплачивает штрафы, находится под домашним арестом, а также в учреждениях открытого типа.