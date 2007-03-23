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Шанс нелегальных таксистов невелик

23 марта 2007 12:22
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Минтранс не будет выдавать лицензии таксистам до получения в ГАИ новых специальных регистрационных знаков автомобиля. Они вводятся для того, чтобы пресечь деятельность нелегальных таксистов.Знаки имеют желтый фон и черные символы. Первая цифра означает код области или Минска, затем буквы ТАХ и далее - четырехзначный номер. Стоимость знака - 31 тысяча рублей. Чтобы не вносить изменения в другие документы - лицензии, страховое свидетельство, - новые знаки будут выдаваться в дополнение к уже имеющимся в качестве дублирующих. Точная дата вступления в силу нового положения о регистрационных знаках такси пока не определена.
# общество

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