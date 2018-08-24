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Шахтерский город необычайно красив и молод: Солигорск празднует 60-летие

24 августа 2018 08:22
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Новости Беларуси. Карнавал ретроавтомобилей и лазерное шоу. Солигорск празднует 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахтерский город необычайно красив и молод: Солигорск празднует 60-летие-1

История основания столицы белорусских шахтеров связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей. Гигант белорусской промышленности – «Беларуськалий» – известен далеко за пределами нашей страны. Шахтерский город необычайно красив и молод. Уже традиционно в последние выходные августа Солигорск отмечает сразу два праздника – День города и День шахтера. Главные праздничные события развернутся 25 и 26 августа.

Шахтерский город необычайно красив и молод: Солигорск празднует 60-летие-4

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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