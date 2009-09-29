Шахматная доска из фильма Бергмана продана за $143 тысяч

28 сентября письменный стол и стул Ингмара Бергмана, бокалы, чайный сервиз и другие личные вещи были проданы на аукционе за 6,8 миллиона шведских крон ($973,344).

Аукцион проводится в несколько этапов, в ходе первого из которых покупателям были предложены 100 лотов. Минимальная запрашиваемая цена на все 339 лотов была около 2 млн. крон. Как сообщает Bloomberg, интерес к аукциону превысил ожидания организаторов, а торги продлились значительно дольше, чем предполагалось.

«Торги были оживленными, и цены намного превышали стартовые», - сообщила представительница аукционного дома Bukowskis Шарлотта Бергстроем. - «Каждый понимает, насколько всемирно известным человеком был на самом деле Бергман».

По данным Bukowskis Stockholm, суммарная выручка от первого этапа аукциона превысила ожидаемую почти в семь раз, составив 6,8 миллиона крон (более 664 тысяч евро). Так, деревянная модель театра, которую рассчитывали продать за 15 тысяч крон (около 1,5 тысячи евро), ушла с молотка за 1 миллион 25 тысяч крон (100,5 тысячи евро). А фотография Бергмана с Игорем Стравинским, предварительно оцененная в 2 тысячи крон – за 27 тысяч крон.

Самым дорогим лотом, проданным на аукционе за один миллион крон (143,3 тысячи долларов), что в 50 раз выше стартовой цены, стала шахматная доска из фильма «Седьмая печать» (1956). На этой доске возвращающийся из крестового похода рыцарь в исполнении Макса фон Сюдова разыгрывал шахматную партию со Смертью, чтобы спасти свою жизнь.