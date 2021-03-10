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Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области

10 марта 2021 21:08
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Новости Беларуси. Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации? Профилактическая акция МЧС стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятия пройдут в несколько этапов и для разных целевых аудиторий. Сейчас спасатели проводят интерактивные встречи в школах, торговых центрах и на спортивных объектах.

Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области-1

В Плещеницах Логойского района сотрудники МЧС организовали для детей настоящий праздник безопасности. Мальчики и девочки могли поучаствовать в играх и викторинах, сфотографироваться с техникой спасателей и даже погладить служебную милицейскую овчарку.

Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Акция продлится до конца марта. Первый этап пройдет в объектах с массовым пребыванием людей: дома культуры, торговые центры. Второй этап акции пройдет на территории сельских населенных пунктов. Акция призвана в очередной раз каждого из нас [заставить – прим. ред.] задуматься о своей безопасности: а все ли мы сделали для того, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию?

Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области-7

Для сельских жителей подготовят развлекательно-профилактические программы. Кроме того, организуют так называемые маршруты оповещения, когда пожарная техника будет двигаться по улицам, а сотрудники через громкоговоритель рассказывать о правилах безопасности.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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