Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области

Новости Беларуси. Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации? Профилактическая акция МЧС стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятия пройдут в несколько этапов и для разных целевых аудиторий. Сейчас спасатели проводят интерактивные встречи в школах, торговых центрах и на спортивных объектах.