Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области
Новости Беларуси. Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации? Профилактическая акция МЧС стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мероприятия пройдут в несколько этапов и для разных целевых аудиторий. Сейчас спасатели проводят интерактивные встречи в школах, торговых центрах и на спортивных объектах.
В Плещеницах Логойского района сотрудники МЧС организовали для детей настоящий праздник безопасности. Мальчики и девочки могли поучаствовать в играх и викторинах, сфотографироваться с техникой спасателей и даже погладить служебную милицейскую овчарку.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Акция продлится до конца марта. Первый этап пройдет в объектах с массовым пребыванием людей: дома культуры, торговые центры. Второй этап акции пройдет на территории сельских населенных пунктов. Акция призвана в очередной раз каждого из нас [заставить – прим. ред.] задуматься о своей безопасности: а все ли мы сделали для того, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию?
Для сельских жителей подготовят развлекательно-профилактические программы. Кроме того, организуют так называемые маршруты оповещения, когда пожарная техника будет двигаться по улицам, а сотрудники через громкоговоритель рассказывать о правилах безопасности.