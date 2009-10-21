Сформирована конкурсная программа XVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

Программу фестиваля, который пройдет с 14 по 21 ноября, составляют 18 художественных, 24 документальных и 8 детских игровых фильмов.

Среди картин неигрового кино кинофестиваля - «Ночные уроки» (Австралия), «Граница» и «С любовью и благодарностью» (Армения), «Вечное возвращение» (Беларусь), «Палома» (Германия - Франция), «Брошенные» (Германия), «Мечта идиота» (Израиль), «Вагах» (Индия - Пакистан), «Чудак, который переходил горы» (Китай - Таиланд - Филиппины), «Балет трудящихся» (Латвия), «Ace slash» (Македония), «800 лошадиных сил» (Молдова), «Кармен встречает Борота» (Нидерланды), «Химия» (Польша), «Семья Ритани» (Сербия), «Пас назад» (Словакия), «Русский заповедник» и «Восхождение» (Россия), «Живые» (Украина), «Другая планета» (Финляндия - Венгрия - Португалия), «Приемный сын» (Хорватия), «Революция, которой не было» (Эстония — Финляндия).

В конкурсе игровых фильмов примут участие киноленты: «Приветствую тебя, мой ангел» (Азербайджан), «Инсайт» и «Снайпер» (Беларусь), «Молчание Лорны» (Бельгия - Великобритания - Франция), «Мир велик, а спасение прячется за углом» (Болгария - Гемания - Словения - Венгрия), «Лучшие вещи» (Великобритания), «Другой берег» (Грузия - Казахстан), «Песни южных морей» (Казахстан - Россия - Германия - Франция), «Вне игры» (Польша), «Петя по дороге во владения небесные» и «Крыша» (Россия), «Гастроли» (Сербия), «Пророк» (Франция - Италия), «Мелодия для Катринки» (Украина), «Вечные мгновения Марии Лорсан» (Дания - Финляндия - Норвегия - Швеция), «Музыкальная шкатулка» (Иран), «Только одно лето» (Германия — Швейцария).

В Минске и регионах Беларуси пройдут также внеконкурсные показы и мероприятия с участием творческих групп белорусских и зарубежных кинематографистов - презентация армянской киношколы, программа «Параллели» и «Киномэтры», неигрового кино - «Женский взгляд», «Национальные образы мира» и «Помолитесь за нас», презентация детского анимационного кино Международного кинофестиваля «Шлингель» (Германия) и «Эхо Анимаевки», презентация короткометражных художественных фильмов «Эхо «Киношока», ретроспективные показы фильмов режиссеров Кшиштофа Занусси, Киры Муратовой и Василия Шукшина (вечер памяти), белорусского кино, Дни российского и латиноамериканского кино, внеконкурсная программа детской анимации.

Пополнился также список известных актеров и режиссеров, которые примут участие в нынешнем кинофестивале. Планируется, что на него приедут Имар Вивьен (Аргентина), Эмилия Гавьярова (Чехия), Кшиштоф Занусси (Польша), Йован Маркович (Сербия), Гусейн Мехтиев (Азербайджан), Георгий Овашвили (Грузия), Рустам Сагдуллаев (Узбекистан), Пеетер Симм (Эстония), Марат Сарулу (Кыргызстан), Татьяна Доронина, Василий Лановой, Олег Табаков, Павел Чухрай, Лидия Федосеева-Шукшина, Павел Лунгин, Александр Миндадзе, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Михаил Ефремов, Леонид Ярмольник, Игорь Скляр, Эвклид Кюрдзидис, Евгений Леонов-Гладышев, Ирина Розанова, Оксана Мысина, Александр Тютин, Сергей Землянухин, Ирина Шевчук (Россия), Богдан Ступка и Ирина Константинова (Украина) и другие популярные личности.

Международное жюри кинематографистов возглавит известный российский кинорежиссер и сценарист Павел Чухрай.

По традиции церемония открытия кинофестиваля пройдет 14 ноября во Дворце Республики и будет представлять собой киномузыкальное действие - «Путешествие в мир кино» - с участием белорусских и российских актеров, теневого театра, а также с показом видеонарезок из разных фильмов. После открытия кинофестиваля в пяти залах мультиплекса «Беларусь» пройдет премьерный показ российского художественного фильма «Царь» с участием режиссера Павла Лунгина и актера Александра Домогарова, передает БЕЛТА.