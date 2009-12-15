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Сезон зимних видов спорта открыт

15 декабря 2009 19:33
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Первым стартовал горнолыжный центр «Силичи», в котором для любителей активного отдыха подготовили самую большую трассу для спуска длиной 860 метров.

В Беларуси ждали морозов. И вот уже как несколько дней снегом покрылись холмы, и горнолыжные центры днем и ночью готовят склоны для любителей экстрима. На трассу в «Силичах» выехали не сноубордисты и не лыжники. Рифленую поверхность делают специальные машины для укатки снега.

Рафала Загорского можно назвать силичским Дедом Морозом. И борода – потому как третьи сутки делает зиму, и подарки готовы – самая длинная трасса 860 метров.

Трассы для любых способностей и амбиций. С крутыми поворотами — для экстремалов, пошире и подлиннее — для новичков. Делают быстрые горки 11 пушек, которые за час высыпают больше восьми сотен кубов снега. На улице 15 градусов ниже нуля, но снега в «Силичах» никогда не бывает много. Поэтому пушки работают все время. В субботу ожидают большой заезд и сверхпредельных скоростей. Сети уже поставили.

Весь инвентарь готов – пушки, подъемники, машины для укатки снега и подготовки трасс, ну и, конечно, лыжи, сноуборды, санки и коньки. Кто заточен на последнее, уже может наматывать круги по ледяному полю.

# общество

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