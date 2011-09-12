Сезон ярмарок сельхозпродукции продлится до ноября

В эту субботу свой богатый урожай на центральной площадке у Дворца спорта представят фермеры Брестской области. Каждые выходные эстафету будут перехватывать другие регионы страны.

Приобрести овощи можно будет и в двух шагах от дома. 160 торговых площадок пропишутся в каждом районе столицы. Пенсионерам покупку до дома доставят бесплатно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Скурко, заместитель начальника Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Продукция самая свежая, с поля, с огорода, и по более низким ценам. Цены от производителя. Например, на ярмарке, которая проходила 3-4 сентября, картофель можно было купить по 1100-1500 рублей.

Все области к нам приедут, все привезут свою продукцию.