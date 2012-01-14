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Сезон рождественских ярмарок в Беларуси подходит к завершению

14 января 2012 13:21
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В Минске они проходили каждые выходные во всех районах города. Самой массовой стала площадка у Дворца спорта.

И сегодня здесь развернулась активная торговля. Свою продукцию привезли производители и фермеры Могилевской области. Мясо всех видов, полуфабрикаты на любой вкус, рыба, молочная продукция, и сладкая выпечка – все по ценам производителей, а значит без торговых надбавок.

Чтобы распалить азарт, покупателям предлагали поучаствовать в дегустациях и различных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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