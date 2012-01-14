Сезон рождественских ярмарок в Беларуси подходит к завершению

В Минске они проходили каждые выходные во всех районах города. Самой массовой стала площадка у Дворца спорта.



И сегодня здесь развернулась активная торговля. Свою продукцию привезли производители и фермеры Могилевской области. Мясо всех видов, полуфабрикаты на любой вкус, рыба, молочная продукция, и сладкая выпечка – все по ценам производителей, а значит без торговых надбавок.



Чтобы распалить азарт, покупателям предлагали поучаствовать в дегустациях и различных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.