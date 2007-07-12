Сезон олимпиад открыт

Международные олимпиады по предметам откроет в нынешнем году физика.

Соревнования среди умников и умниц начнутся сегодня в иранском городе Исфахан. Честь Беларуси на физической олимпиаде будут отстаивать четыре учащихся из Клецка, Пинска, а также лицеев БГУ и Минского областного.

Следом за физиками Беларусь покинут группы химиков и биологов. Олимпиада по химии пройдет с 15 июля в Москве, а по биологии - в Канаде.

Чуть позже во Вьетнаме стартует олимпиада по математике, а в августе в Хорватии пройдут соревнования среди лучших представителей 70 стран по информатике.

Всего же в текущем году на международных предметных олимпиадах Беларусь представят 23 учащихся.

