Сезон начался – в Беларуси усилили контроль за незаконным сбором первоцветов

Новости Беларуси. В Беларуси начинается сезон первоцветов, многие из которых внесены в Красную книгу. Массовый сбор таких растений, как подснежник, фиалка или ландыш, угрожает их численности и наносит непоправимый ущерб природе, а также влечет административную ответственность. Размер штрафа составит от 700 до 4 тысяч рублей. Торговля этими растениями также под запретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Белавский, начальник Крупской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Крупская инспекция ежегодно ведет информацию и рейдовую работу по предупреждению незаконного сбора. Охрана первоцветов – это каждого нашего гражданина обязанность, так как мы должны их сохранять, потому что их мало и они исчезают.