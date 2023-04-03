Сезон начался – в Беларуси усилили контроль за незаконным сбором первоцветов
Новости Беларуси. В Беларуси начинается сезон первоцветов, многие из которых внесены в Красную книгу. Массовый сбор таких растений, как подснежник, фиалка или ландыш, угрожает их численности и наносит непоправимый ущерб природе, а также влечет административную ответственность. Размер штрафа составит от 700 до 4 тысяч рублей. Торговля этими растениями также под запретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Белавский, начальник Крупской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Крупская инспекция ежегодно ведет информацию и рейдовую работу по предупреждению незаконного сбора. Охрана первоцветов – это каждого нашего гражданина обязанность, так как мы должны их сохранять, потому что их мало и они исчезают.
За небольшое время первоцветам нужно накопить питательные вещества, необходимые для созревания и рассеивания семян. Срывая их, человек не дает растению сформировать семена для новых поколений. В лесных массивах, где растут первоцветы, установлен фото- и видеоконтроль. Такое наблюдение помогает легко выявить нарушителей закона.
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