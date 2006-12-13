Северный полюс к 2040 году может растаять

По данным исследователей, за тридцать прошедших лет площадь ледового покрова уменьшилась примерно на треть. Там, где когда-то был лед, сейчас открытая водная поверхность. Она поглощает больше солнечного света, соответственно лед начинает таять еще быстрее. За двадцать лет скорость таяния увеличится в четыре раза.

"Это может, например, изменить траектории движения штормовых фронтов и ураганов. Это может повлиять на то, как выпадают осадки А для туристов поездка на Северный полюс, когда-то одну из самых неприступных точек на Земле, после климатических изменений уже не будет чем-то из ряда вон выходящим. Возникнет угроза животным, обитающим в Арктике", - сообщил профессор Бруно Трембли.

Ученые опасаются, что может быть нарушено биологическое равновесие. И последствия таких изменений, в том числе и для человечества, сложно предсказать.