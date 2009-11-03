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Северная Корея завершила переработку отработанных топливных стержней из ядерного реактора в Йонбене

03 ноября 2009 12:22
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Извлеченного из 8 тысяч стержней оружейного плутония достаточно для создания, по меньшей мере, одной атомной бомбы.Об этом сообщило северокорейское телеграфное агентство. Напомним, КНДР начала восстанавливать ядерные объекты после того, как Совбез ООН осудил апрельский запуск Пхеньяном ракеты большой дальности. Северная Корея тогда утверждала, что вывела на орбиту искусственный спутник. В знак протеста против резолюции СБ ООН Пхеньян объявил о выходе из шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, а в мае провел второе ядерное испытание.
# общество

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