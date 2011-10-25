Сержант запаса Военно-воздушных сил стал единственным в Докшицком районе мужчиной-дояром

Сержант запаса Военно-воздушных сил Вячеслав Шелегов после службы работал в хозяйстве пастухом, слесарем, трактористом. Но по душе пришлась последняя должность – оператор машинного доения.

Вячеслав Шелегов, оператор машинного доения:

С детства дома держали животных. Все работали в колхозах: отец – сварщиком, мать – дояркой. Приходилось помогать. Тем более еще из многодетной семьи я. Самый старший.

Подход к своим подопечным Вячеслав нашел быстро. Все 52 буренки знает по имени. У Каролины характер не сахар, но и ее удалось приручить.

Среди операторов Вячеслав лидер. В этом году удой на корову – 5,5 тысяч килограммов. Но и это еще не все. За время работы Вячеслав принял 35 телят, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Шелегов, оператор машинного доения:

Многое зависит и от дояра, и от коров. То же самое и от кормов. И от дойки, конечно. Если будут маститы, надоя большого не будет.

Несмотря на современную технику, доение требует физической силы. В Европе, например, предпочитают мужчин, считая эту работу тяжелой для женщин. Рады помощи и местные доярки.

Тамара Жаковка, заведующая молочной фермой:

Конечно, мужчина обязательно должен быть. Потому что это и сила, и помощь. И наш дояр оказывает большую помощь всем нам. И заведующей, и дояркам. Скромный и хороший товарищ.

Свой опыт Вячеслав готов передать молодому поколению. В семье подрастают три сына. Вскоре, уверен мужчина, в Докшицком районе появится настоящая династия.