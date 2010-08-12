«Серые» зарплаты: финансовая милиция уже заинтересовалась рядом предприятий, где заработная плата ниже 400 тысяч рублей

Госконтроль планирует пресечь зарплаты в конвертах.

При теневой зарплате в трудовом договоре фигурирует лишь мизерная часть дохода. Остальное остается «в тени» для налоговиков, а работникам отдается «в конверте». Такую зарплату Елена получала несколько месяцев. Сначала частная фирма платила обещанные суммы. А вскоре деньги начали задерживать.

- Я устроилась на фирму, мне работодатель пообещал полный соцпакет, после чего я ушла на больничный. Больничный мне не оплатили. Созванивались, встречались в городе в определенном месте, зарплату я получала на руки. Оформлена я не была.

С начала года в Витебской области «вывели на чистую воду» 36 организаций, замешанных в теневых схемах. Часто грешат зарплатами в конвертах предприниматели. Хотя сэкономить на налогах пытаются и серьезные фирмы.

Алексей Лысков, ответственный по работе со СМИ Инспекции по налогам и сборам по Витебской области:

Были установлены фиктивно оформленные документы: работа по договорам подряда не выполнялась теми лицами, которые были указаны в этих документах, а заработную плату получали совершенно сторонние люди.

Уже готовы «черные списки» выплачивающих «серые зарплаты» организаций. На особом контроле фирмы, где сотрудники зарабатывают меньше 400 тысяч рублей.

Олег Серегин, зам. начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля РБ по Витебской области:

Определен круг предприятий, где официальная зарплата ниже разумных пределов. Такие предприятия вызвали наш интерес, и в отношении них ведется определенная работа.

Зарплаты в конверте лишают работников элементарных социальных благ. Создатели таких «серых схем» только сами остаются в плюсе. А их сотрудники не могут рассчитывать на то, что предоставляет своим работникам любое государственное предприятие.

Финансовую прозрачность заработных плат теперь будут проверять постоянно. На смену конвертам повсеместно должны прийти легальные ведомости.