Сервис онлайн-консультанта стал доступен на всех официальных сайтах исполкомов Минской области

Сервис онлайн-консультаций теперь доступен на официальных сайтах местных органов власти по всей Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровая платформа помогает жителям центрального региона оперативно получать ответы на самые популярные вопросы. Например, как оформить документы, пройти госпроцедуры или уточнить график работы нужной службы. Чтобы задать вопрос, достаточно кликнуть на иконку онлайн-консультанта в левой части экрана. Специалисты отвечают в режиме реального времени. О востребованности проекта говорят первые цифры: так, через онлайн-помощник в Червене уже поступило около 20 запросов.

Михаил Бурцев, заместитель председателя по вопросам социальной сферы Червенского райисполкома:

Аналогичную систему запустили мы в Червенском райисполкоме. Чат-бот расположен на сайте райисполкома. Позволяет оперативно реагировать на поступающие вопросы. Любой житель, либо посетитель сайта может в онлайн-режиме задать интересующий вопрос. Пока поступают вопросы в основном характера консультационного. Система активно рекламируют в социальных сетях.

Сервис доступен по будням. Отправить запрос можно с половины девятого утра до половины шестого вечера.