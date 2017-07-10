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Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля

10 июля 2017 06:43
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Новости Беларуси. 10 июля начнется выдача сертификатов централизованного тестирования, которое прошли абитуриенты в основные дни испытаний. Уже со среды в ВУЗах откроются приемные комиссии. Подача документов продлится по 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто будет претендовать на получение высшего образования за счет бюджета и обладатели 315 «золотых сертификатов». Такое на этот раз количество стопроцентных результатов по  централизованному тестированию.

Впрочем некоторые будут сдавать его и 10 июля – последний резервный день для прохождения ЦТ для тех, кто по уважительным причинам не смог это сделать вместе с большинством поступающих.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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