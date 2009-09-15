Серия кровавых убийств в Могилёвской области

На белорусском участке трассы Санкт-Петербург-Одесса орудовала банда безжалостных преступников. Они промышляли разбоем и без раздумий убивали. В нашей стране такого не было с 90-х годов.

В ходе спецоперации оперативников бандиты задержаны. Члены этой банды уже сознались в четырёх преступных эпизодах. Ночью они курсировали по трассе Е95. Искали машины, остановившиеся на отдых. Если номер авто иностранный, подходили и расстреливали её владельцев в упор. Без разговоров, хладнокровно и с особой жестокостью.

– Он рассказывал, что одна жертва кидалась в машине, кричала, а они всё равно стреляли. Добивали, – рассказал начальник криминальной милиции УВД Могилёвского облисполкома Валерий Полищук.

На стоянке у деревни Обидовичи Быховского района злоумышленники расстреляли сначала одну, а через некоторое время, вторую машину. Граждане Молдовы, отец и сын, даже не подозревали, что эта остановка станет последней в их жизни. Их застрелили на месте, а тела отвезли в ближайший лес.

От места преступления бандиты отъехали 700 метров вглубь леса по просёлочной дороге. Здесь же убитых решили закопать. Уже на следственном эксперименте преступники долго не могли отыскать место захоронения. Заметали ведь следы преступления в кромешной тьме. Похоронили буквально в 10 метрах от лесной дороги. Почему так? Просто не сомневались, что иностранцев начнут искать нескоро.

Вторая причина, почему бандиты действовали столь нагло – доверчивость иностранных туристов. Ведь никто из них и предположить не мог, что на дорогах привычно спокойной Беларуси может орудовать банда.

Семейная пара из Санкт-Петербурга тоже надеялась. Они возвращались с юга. Ночью на той же стоянке остановились передохнуть. И тут раздались выстрелы.

– Получилось так, что выстрелом мужчине вырвало четыре зуба, оторвало кончик языка. Он начал заводить автомобиль, в него продолжали стрелять. Попали в грудь, в руку. Его жене на заднем сиденье прострелили грудь и ногу, – рассказал начальник криминальной милиции УВД Могилёвского облисполкома Валерий ПОЛИЩУК.

Этой супружеской паре повезло, они выжили. Истекая кровью, мужчина добрался до больницы. В тот момент милиция подозревала кого-то из жителей Обидовичей. Между тем, в самой деревне поселился ужас. Местные жители были уверены, что преступники не белорусы. Слухи не подтвердились. Преступниками оказались трое уроженцев Гомельской области. Возраст – от 28 до 40 с небольшим. Не судимы, женаты, у каждого дети, а на совести, как минимум, четыре человеческие жизни. Что подтолкнуло этих людей на такую жестокость, выяснит следствие.