Серийный похититель бронзовых памятников объявился в Тегеране

В Тегеране за прошедшие несколько недель было украдено девять бронзовых памятников. Среди похищенных монументов памятники поэту Мухаммаду Хусейну Шахрияру, революционному деятелю Саттар-хану и другим выдающимся представителям искусства и науки.

Кражи начались с наступлением Навруза (праздник Нового года, в Иране начинает отмечаться с 21 марта). Последний памятник – видному ученому, историку иранской литературы Мухаммаду Моину – был украден 1 мая, всего лишь через месяц после его официального открытия.

По мнению тегеранских властей, воры выбрали своей целью памятники из-за относительно высокой стоимости бронзы. Как сообщает AFP со ссылкой на иранские СМИ, стоимость украденных монументов оценивается в суммы от 12 до 50 тысяч долларов. Местный чиновник предположил, что воры распиливают памятники и сдают их на металлолом.

Городские власти в связи с ситуацией приняли решение приостановить открытие новых памятников. Представитель администрации Тегерана сообщил, что охрана мемориальных объектов входит в обязанности властей соответствующих районов, однако приставить к каждому памятнику охранников не представляется возможным, сообщает Lenta.ru.