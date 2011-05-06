Прямой эфир

Сергей Журавель уже пять лет официальный голос телеканала СТВ

06 мая 2011 14:01
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Звезды телевидения бывают разными – иногда мы не знаем их лиц – но с первых секунд узнаем голос. Сергей Журавель с 2006 года официальный голос телеканала СТВ. Многим он известен как талантливый актер, заслуженный артист Республики Беларусь.

В послужном списке Сергея Журавля – многочисленные спектакли, десятки фильмов и сериалов. Одна из последних работ – роль в ярком и неоднозначном фильме «Масакра» режиссера Андрея Кудиненко. Однако сколь бы не был успешен актер в профессии, это не гарантирует ему немедленного успеха в телеиндустрии. У телевидения, как и у радио, – особая специфика, даже актеру со стажем привыкать к ней непросто.

Сергей Журавель, актер, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я помню, когда я первый раз пришел на радио, это было в 1975 году. Там записывали кусочек из спектакля. Я был в ужасе от того, что это совсем другая специфика, нас учили быть органичными, а тут нужно все выговаривать, чтобы каждое слово было понятно. Совместить эти вещи было довольно трудно.

Удивительный голос Сергея Журавля, глубокий и уверенный, сразу привлекает внимание, иногда его узнают по одному только голосу.

фото Сергей Журавель, актер, заслуженный артист Республики Беларусь

фото Сергей Журавель, актер, заслуженный артист Республики Беларусь
# общество

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