Сергей Солодовников: Нехватка продовольствия в мире будет наблюдаться не до 2020 года, а гораздо дольше

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доктор экономических наук Сергей Солодовников.

Что же в мире происходит? Продовольственная организация ООН еще в декабре констатировала некий исторический максимум роста цен. Причем, если раньше мы говорили о проблеме с продовольствием в африканских странах, то сейчас это касается абсолютно всех.

Сергей Солодовников:

Глобальные тенденции количества производимой продукции на планете Земля и общей численности населения таковы, что, я думаю, нехватка продовольствия будет наблюдаться не до 2020 года, а на куда более длительный промежуток.

Это связано с целым комплексом причин. Прежде всего, Бразилия, Индия, Россия, Китай начали потреблять больше продуктов. Затем происходит значительно сокращение посадочных площадей, занятых не под технические культуры, а под продовольствие. Прежде всего, в Евросоюзе.

Соответственно, возникает проблема того, что почвы не бесконечно плодородны. Сколько бы мы ни вносили, мы не можем получать все больше и больше урожая. Это ведет к глобальной нехватке продовольствия.

Это объективное следствие нашего потребительского общества?

Сергей Солодовников:

Это объективное следствие того, что существует золотой миллиард, который очень много потребляет и перерабатывает зерно в огромных количествах на технические цели. Это объективная тенденция того, что Китай и Индия стали очень быстро развиваться. Наконец-то их население начало хоть что-то есть по-настоящему. Они постоянно отказывали себе в продуктах питания.

Статистика гласит, что для того, чтобы произвести 5 кг мяса, нужно 3,5 кг пшеницы. А для того, чтобы произвести 1 кг пшеницы, нужно 100 литров воды. Как это все увязывается с грядущим потеплением климата? Потому что многие связывают эту проблему, в первую очередь, с климатом.

Сергей Солодовников:

Я бы с климатом не связывал эту проблему, но с водой связал. Дело в том, что сейчас наблюдается очень сильная тенденция нехватки воды. На сегодняшний момент Европа очень сильно исчерпала свои водные ресурсы, объективно исчерпала. И, конечно, она заинтересованы в том, чтобы получить воду у соседей. У России и Беларуси в том числе. Эта проблема тоже серьезная. Но мы пока с ней еще не столкнулись.

Когда я говорил о перспективе не до 20-го года, а более дальнего, я учитывал, что и воды будет не хватать. Придется заменять сельхозпродукты и сельхозкультуры на несколько иные. С непонятной производительностью.

Согласитесь, развитые страны мира не готовы меньше есть, меньше потреблять.

Сергей Солодовников:

Более того, они не готовы даже меньше тратить на биотопливо, которое продолжают производить на тех площадях, где можно было бы выращивать продовольственные культуры, и которое они сами же декларируют.

Я думаю, что человечество столкнется с голодными бунтами. Он намного страшнее и более жестокий, чем то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. На этом фоне Беларусь выглядит очень хорошо.

В соседнем Смоленске молоко дороже на 80%, в Украине – на 30%, в Польше и Венгрии – на 80%. Примерно такая же ситуация и по другим основным продуктам питания. Как в этой ситуации быть?

С одной стороны, у нас один из самых низких темпов роста цен на пространстве СНГ. И это хорошо. Но с другой стороны, как быть, когда у соседей все плохо? И как нам не истощить собственный рынок?

Сергей Солодовников:

Разница в цене не является основанием для того, что продукты у нас заберут. А вот когда разница в цене позволяет спекулянту приехать, купить у нас, вывести за границу и продать там более дешево, чем у них есть в магазинах, тогда это уже критично для нас.

Но речь даже не о спекулянтах. Речь о жителях приграничных районов той же Росси, которые, не секрет, что ездят в тот же Мстиславль, Гомельскую область.

Сергей Солодовников:

Они и будут ездить, мы никуда не денемся. И здесь вопрос в том, чтобы соблюсти интересы наших компаний, которые являются производителями и продавцами этих продуктов. Чтобы они получали свой доход, который остается в стране. Поэтому, я думаю, выход здесь такой: если цены у соседей будут расти, то мы вынуждены будем повышать свои цены. Просто надо, чтобы реальные доходы населения опережали рост этих цен. В принципе, в программе социально-экономического развития республики Беларусь это предусмотрено. Денежные доходы у нас опережают инфляцию. Просто надо этого придерживаться.

И еще я бы хотел сказать, что, когда мы говорим о высоких ценах в России, Украине, не надо забывать о том, что у них рынок посреднических услуг очень монополизирован. К примеру, закупочная цена литра молока составляет 50 копеек. Это ниже себестоимости. А вот всю моржу, которую население выплачивает, забирают посредники, производители и крупные торгующие компании.

У нас этой ситуации нет. Поэтому получается, что и производители в лучшем положении. И потребителю лучше.