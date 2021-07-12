Сергей Рачков: «Политики стали очень безответственными»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы говорили о том, что литовцы пострадали от белорусских санкций не меньше, чем мы сами – Клайпедский порт, железная дорога, сфера услуг в Вильнюсе, куда не поехали белорусы. Они пострадали. Они требуют сейчас пятый пакет санкций. Мы готовы к пятому пакету санкций? Я готов быть включенным в санкционный список Литвы, Латвии, Эстонии и всего Евросоюза, потому что я не понимаю, что творят эти страны.