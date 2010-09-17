Сергей Мацкевич: Белорусские гири не соответствуют международным стандартам

Мировой образец — шарообразная форма, а у нас выпускают полые внутри. Как следствие — идет неправильное распределение силы тяжести. К тому же узкая дуга в проеме для руки влияет на кисть.

Гиря развивает не только мышцы, но влияет и приносит пользу сердечно–сосудистой системе, дыхательной. Если брать упражнение «рывок», то оно хорошо укрепляет спину, кисти, плечи, заднюю поверхность бедра. Сегодня основная проблема как у мужчин, так и женщин — это недостаток движения. Все ездят на автомобилях, сидячее положение на работе, дома — телевизор и тарелка макарон. А если гирька на балконе стоит, пошел во время рекламы потренировался — уже польза. К тому же это прекрасный способ сбросить вес, пишет «СБ».

Сергей Мацкевич, многократный чемпион, рекордсмен мира и Европы по гиревому спорту, автор более 40 экстремальных мировых достижений:

Даже россияне уже заменили древний советский ГОСТ, а мы никак не можем. На слуцком заводе «Эмальпосуда», где их производят, объясняют, что технологически это довольно сложный процесс. Поэтому я отдаю предпочтение российским производителям.

Владимир Фролов, заместитель председателя федерации гиревого спорта:

Сам ездил два раза на слуцкий завод, просил сделать нормальную заготовку для гирь, но меня никто и слушать не стал. Недавно закупали на кафедру физической культуры БГУ 20 гирь этого завода, так ни одна не была соответствующего веса, написано 32 кг, а по–настоящему весит 30 или 31. Сейчас в мире вообще пользуются разборными гирями. Открутил винтик — и из 32 стало 24, еще один вывинтил — получил 16. А у нас никто не хочет этим заниматься. Для профессионалов или любителей — не важно, она просто должна быть качественной. И не надо калечить людям руки, делая дужки для захвата гири миниатюрными!

Михаил Вершеловский, заместитель директора слуцкого завода «Эмальпосуда»:

Дело в том, что наш инвентарь предназначен для массового потребителя. Наша целевая аудитория — это молодые парни и девушки, непрофессионалы. У нас хороший и дешевый товар по сравнению с другими странами: отпускная цена гири в 32 кг — 107.904 руб., восьмикилограммовой — 32.568 руб.