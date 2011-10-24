Сергей Кизима о войне в Ливии: Сейчас такая мода – демократия победила, и нужно кого-то повесить, застрелить

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доктор политических наук Сергей Кизима.

Одно из центральных мировых событий, по версии мировых каналов, события в Ливии, убийство Каддафи практически в прямом эфире. У Вас нет ощущения некого дежавю. В свое время Хусейна вешали прямо в эфире, сейчас – это.

Сергей Кизима:

Это такая мода: демократия победила, и нужно кого-то повесить, застрелить тяжело раненого пожилого мужчину, который сражался с оружием в рукам, являясь по всем законам военнопленным. Потом засунуть в кузов машины, где он будет выглядеть абсолютно дико, нелепо, чтобы унизить его достоинство, всех тех ценностей, что он ранее представлял. В принципе, для демократии здесь нет ничего необычного.

Интересное начало демократии в Ливии. Если это демократия, за что ругать Каддафи, за меры, которые он использовал сам в свое время. Получается, что те, кто его сменил, абсолютно не являются ни более демократичными, правозащитными, гуманными.

Ничего, собственно, сенсационного. Достаточно стандартный по мировым меркам информационный прием. А у Вас нет ощущения, что это попытка отвлечь, например, от каких-то более важных и резонансных событий. Например, финансовых проблем в Штатах.

Сергей Кизима:

Конечно, проблемы там есть. Но, с другой стороны, предстоит сейчас в Ливии поделить газа по нынешним расценкам на 600-700 млрд долларов. Предстоит в Ливии поделить западным державам нефть на еще более грандиозную сумму. Неужели это не значимый повод даже в сравнении с кризисом в США и, соответственно, в еврозоне?

А чем же это закончится для самой Ливии? Еще, наверное, год назад мы говорили о Ливии как о стране с устойчивым уровнем развития, стране, которая обладает достаточно высоким ВВП, индексом человеческого развития. А что сейчас?

Сергей Кизима:

Можно смело говорить, что это действительно высокий уровень жизни. Простой пример: с момента начала боевых действий примерно полмиллиона египтян, что приехали в пятимиллионную Ливию в поисках работы, но не нашли, оттуда сбежали в качестве беженцев. То есть экономика Ливии обеспечивала работой не только пять миллионов ливийцев, но еще и полмиллиона египтян. Действительно, была процветающая экономика. Были огромные нефтяные доходы, которые трансформировались в бесплатные квартиры, квартиры по льготным кредитам без всяких процентов, достаточно дешевые современные машины, в качественную систему образования. Это был действительно высокий уровень жизни.

Теперь же, когда снова эти нефтяные и газовые доходы вернутся в руки западных компаний, как оно и планировалось по итогам этого демократического движения за демократическую Ливию, гражданам придется на долгие годы распрощаться и с прежним уровнем жизни, и с прежним спокойствием, потому что такой жесткий и серьезный лидер как Каддафи мог столько лет держать кланы и племена, которые всегда готовы были вспыхнуть по любому поводу и устроить какую-нибудь заварушку лет на 5-6, гражданскую войну и междоусобицу. Только он мог их держать в качестве единых граждан, под единым контролем всего ливийского государства.

Смотрим на Египет. В Египте гораздо более, в плане кланов и племен, спокойная ситуация. Но и сейчас там, мы видим, христиане сталкиваются с мусульманами. Десятки погибших.

Сейчас, наверное, никто и не помнит с чего начались беспорядки в Египте. Последний случай – на религиозной почве. Сейчас вообще непонятно, чем это может закончиться. Кто-то на кого-то неправильно посмотрит и это станет поводом для массовых беспорядков.

Сергей Кизима:

Конечно, учитывая ситуацию. Люди, в принципе, воинственные, очень сильно разобщенные, много различных противоречий. Сейчас начнется дележ газовых и нефтяных источников, прежде всего. И уникальная система водоснабжения, которую построил Каддафи, чтобы снабжать на постоянной основе артезианской водой даже ливийские пустыни, есть очень большой шанс, что придет в забвение. И снова многие ливийские граждане, которые начали жить с постоянным доступом к нормальной воде, утратят излишние роскоши цивилизации.

А не аукнется ли это бумерангом для стран, которые навязывают такое видение демократии. Ведь и Великобритания, и США, как показывают последние недели, уже не понаслышке знают, что такое эффект толпы, что такое пожинать такие последствия.

Сергей Кизима:

Да, конечно. Но, с другой стороны, о демократии речь с самого начала не шла. Никто не взволнован демократией в Сирии, Йемене, Бахрейне, Саудовской Аравии, потому что там есть совершенно другие интересы. Швейцарские ученые, проведя исследования, установили, что 1318 компаний контролируют чуть ли не 60% общемировых доходов. То есть, фактически, ситуация, когда несколько сотен человек располагают такими же богатствами как 3 млрд человек с другой стороны. И небольшой процент от этих денег, который совершенно не заметят, что их стало меньше, мог бы прекратить голодные смерти миллионов детей по всему миру и снабдить всех, к примеру, прекрасным образованием, и 900 млн людей перестало бы голодать. Если небольшую сумму доходов изъять, все эти проблемы были бы решены. Но это же не делается. И я вполне понимаю этих людей, которые выступают и это требуют.