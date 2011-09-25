Сергей Борисюк: Планируем внедрить новейшие технологии в части выполнения контрольных функций на границе, чтобы минимизировать очереди

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Сергей Борисюк.

Можно ли сказать, что сегодня по уровню оснащения и по качеству предоставляемых услуг служба отвечает всем мировым стандартам?

Сергей Борисюк:

В 2007-2008 годах к нам в страну приезжали эксперты Всемирной таможенной организации, эксперты Еврокомиссии. Заключение, которое было сделано по результатам проделанной работы, говорит о том, что таможенные органы готовы к взаимодействию. Уровень оснащенности таможенной службы Республики Беларусь соответствует требованиям времени и международным стандартам, которые применяются и используются в ведущих организациях мира.

Вы, как специалист, как бы оценили участие Беларуси в Таможенном союзе? Потому что обывательская точка зрения такова, что он кроме повышения таможенных пошлин на те же автомобили ничего не дал.

Сергей Борисюк:

Нельзя мерить выгоды Таможенного союза либо определять ущерб от принятия данного решения, которое, кстати, аналитики называют главным интеграционным решением после развала Советского Союза, исключительно такими категориями. В первую очередь, для бизнеса Таможенный союз предоставил возможность беспошлинного и беспрепятственного пересечения товарно-материальных ценностей на территории трех государств. То есть по аналогии с Евросоюзом. Опять же, для бизнеса отсутствуют взимания таможенных пошлин при пересечении этих трех стран. Для бизнеса формируется единая тарифная и единая нетарифная политика в торговле третьими странами. То есть общий рынок Таможенного союза защищает теперь уже не только Республика Беларусь, как это было до введения в действие законодательства, регулирующего данный вопрос. Сообща три государства защищают национальные интересы наших государств.

Очереди на границах. Можно ли в принципе решить эту проблему или она все-таки будет периодически всплывать?

Сергей Борисюк:

Товарооборот из года в год растет, пассажиропоток из года в год также растет. Активность как граждан, так и бизнеса налицо. Где-то, естественно, мы не успеваем. Мы планируем внедрить новейшие общепризнанные технологии в части выполнения контрольных функций на государственной границе. Они позволят нам справиться с пассажиропотоком, торговым потоком, а также минимизировать те очереди, которые наблюдаем.

Планируется ли что-нибудь сделать для упрощения оформления таможенных документов?

Сергей Борисюк:

Безусловно, планируется. Но я в последнее время слово «упрощение» стараюсь не использовать. Я стараюсь использовать слово «упорядочение». Потому что упрощать все можно до определенного момента.

На сегодняшний день порядка 90% экспортных операций Республики Беларусь и порядка 40% импортных операций у нас оформляется без представления в таможенные органы бумажных носителей.

Определенный уровень упрощения или упорядочивания на сегодняшнем этапе достигнут. Речь, наверное, сейчас уже идет не об оформлении таможенных документов, а об оформлении, скажем так, иных документов, выдаваемых иными органами экспортно-импортного контроля, которые являются необходимым условием проведения внешнеторговой операции.