Сергей Алейник: «В складывающейся ситуации особую значимость приобретают наша сплочённость и солидарность»

Новости Беларуси. ОДКБ всегда был и остается исключительно оборонительной структурой, нацеленной на мир и созидание. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся непростую ситуацию по периметру границ стран объединения и ее влиянии на безопасность в зоне ответственности Организации. В выводах участники солидарны: обстановка весьма напряженная, а в некоторых случаях и угрожающая. Не прекращается гонка вооружений, налицо и рост военных потенциалов. Помимо этого, усугубляется экономическая конфронтация. Тому подтверждение – санкционные и гибридные войны. Тем не менее ОДКБ даже в таких условиях продолжает оставаться гарантом коллективной безопасности и стабильности как государств-членов, так и всего евразийского региона.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В складывающейся ситуации особую значимость приобретают наша сплоченность и солидарность. Мы с единых позиций выступаем за предотвращение дестабилизации ситуации на пространстве ОДКБ и совместное противостояние вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются наши страны. На этой основе будем работать и далее. Именно эту идею мы заложили в основу концепции белорусского председательства и наш девиз «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности».