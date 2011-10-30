Сергей Абламейко о включении еврочиновниками в список невъездных: Наверное, я классическая жертва двойных стандартов

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает ректор БГУ, профессор, академик Сергей Абламейко.

90 лет исполнилось главному вузу страны – Белгосуниверситету. Именно 30 октября в 1921 году в Минске открыли первый и вплоть до 1969 года единственный в республике университет. Сегодня этот вуз входит в топ-700 лучших университетов мира и десятку самых авторитетных классических университетов СНГ и Восточной Европы.

Во многих рейтингах вы фигурируете на достаточно высоких позициях. Это что-то дает кроме авторитета?

Сергей Абламейко:

БГУ входит в 2-3% лучших университетов мира. Это, действительно, большое достижение.

Анализ делало британское агентство, которое анализирует англоязычную среду. Это дает приток иностранных студентов, потому что любой иностранный абитуриент, выбирая вуз, смотрит рейтинги университетов. Исходя из этого, выбирает вуз. Конечно, есть еще другие параметры, но этот один из очень важных.

А говоря прагматическим языком, это деньги, валюта.

Сергей Абламейко:

Да, экспорт образовательных услуг – это деньги, валюта.

Сейчас университетов много: и государственные, и негосударственные. И в некоторых вузах планка обучения на порядок ниже, чем у вас. У вас нет обиды на эти вузы, что они в какой-то степени дискредитируют систему университетского образования.

Сергей Абламейко:

В мире большинство образовательных учреждений называются университетами. Это общемировая тенденция. И наше государство, министерство образования эту планку держат. Не каждый институт может быть университетом. Должна быть определенная материально-техническая база и все остальное. Но это есть, это здоровая конкуренция между нами, это нормальный процесс, поэтому у нас нет такой обиды, что все стали называться университетами. Это нормально, правильно. А дальше уже предлагайте высокое качество.

Вы не так давно избраны членом Европейской Академии ученых – достаточно авторитетного сообщества. Но, с другой стороны, евробюрократы внесли Вас в список так называемых невъездных. Получается, что Вы – классическая жертва двойных стандартов?

Сергей Абламейко:

Наверное, это так. Потому что Европейская Академия – это сообщество очень известных в мире ученых. Там есть и 40 Нобелевских лауреатов, и ректор Московского государственного университета, президент украинской Академии наук. Ученые меня выдвинули. Это признание, это приятно. А еврочиновники просто делают свою работу.

Последние недели широко обсуждается тема создания Евразийского союза, который декларируется на высшем уровне трех государств (Беларуси, России, Казахстана). Как Вы видите такое интеграционное образование?

Некоторые скептики говорят о том, что Евразийский союз получится зажатым с одной стороны Евросоюзом, с другой – растущим авторитетом Китая.

Сергей Абламейко:

Вы, наверное, тоже знаете, что Евразийская ассоциация университетов создалась уже давно. Она функционирует примерно с 90-го года. Университеты давно объединились и очень этим пользуются, это для нас всех полезно. И понятно, что если мы сделаем Евразийский союз, Таможенный союз, единое экономическое пространство, то это очень сильно поспособствует поднятию региона. Становится единая мощная сила, которая очень важна.

Понятно, что идет конкуренция. Но, тем не менее, такое мощное образование – очень сильный игрок на этом геополитическом поле. И его надо делать. Это выгодно для всех, и в том числе для Беларуси.

Вы – первый ректор-блогер. Вам это в работе как-то помогает, со студентами общаетесь?

Сергей Абламейко:

Совершенно верно. Это еще одна возможность общения со студентами, с преподавателями, с родителями. С первых уст они слышат, что происходит в университете, в мире. Я получаю массу отзывов. Это тот контакт с коллективом студентов, преподавателей, внешним миром, который очень полезен и удобен.

А у вас полная демократия? Студент журфака может написать, что Вы ошибаетесь.

Сергей Абламейко:

Я же получаю разные мнения. И не обязательно, что мнение студента будет сходиться с моим. Мы обсуждаем, дискутируем, в чем-то сходимся, в чем-то не сходимся, что-то я объясняю, что мы не можем это сделать по таким-то причинам. Это хорошая демократия, которая помогает ректору принимать определенные решения. Очень важна эта обратная связь.

Вы, как активный и заинтересованный пользователь сети, как оцениваете обратную сторону виртуальной реальности? Ведь то, что происходит в мире сейчас, зачастую обусловлено именно свободой в плохом смысле слова Интернета.

Сергей Абламейко:

Совершенно верно. Я, как информатик, это очень хорошо понимаю. Обратная сторона этой свободы – это анархия и все остальное. Читая Интернет, особенно разные форумы, я тоже слежу за этим. Вижу там столько всякой грязи.

Социальные сети тоже небезопасны, и мы это видим в последнее время.

Надо общаться, регулировать, пояснять и так далее. В этом направлении мы тоже хорошо работаем, и все контакты через Интернет со студентами тоже полезны. Еще раз говорю: это еще одни способ объяснять молодежи, рассказывать, воспитывать ее. И это правильно.