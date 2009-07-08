Серена Уильямс решила стать звездой боевиков

Победительница Уимблдонского турнира Серена Уильямс намерена после окончания спортивной карьеры попробовать себя в кинематографе.

«Я люблю играть, но у меня пока не было такой возможности. Вероятно потому, что все мое время и силы забирает теннис. Если бы мне дали шанс, я бы хотела сыграть какую-нибудь супергероиню. С моим телосложением только и играть в боевиках. Я бы даже трюки могла сама выполнять. Серьезно, у меня бы это неплохо получилось», — сказала Уильямс.

Стоит отметить, что в марте 2009 года Серена Уильямс признавалась, что всегда мечтала писать и выразила уверенность, что из нее получился бы отличный сценарист. Шансы Серены на смену рода деятельности довольно велики. У нее обширные связи в Голливуде, она даже встречалась некоторое время с известным режиссером Бреттом Ратнером.

В желании приобщиться к кинематографу Уильямс не одинока. Первая ракетка мира Роже Федерер, также одержавший победу на последнем Уимблдоне, давно пытается экранизировать свою собственную биографию. Теннисист хотел бы видеть в главной роли Брэда Питта.

Lenta.ru