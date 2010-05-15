Сенсационные выдержки из расшифровки «черного ящика» разбившегося под Смоленском самолета президента Польши

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna, основываясь на фрагментах расшифровок «черных ящиков» президентского Ту-154М (которое ведут эксперты Варшавского технологического университета), сообщило, что экипажу самолета не хватило всего 5 секунд, чтобы выровнять лайнер и избежать трагедии.

Командир экипажа капитан Аркадиуш Протасюк, судя по записям "черных ящиков", слишком поздно понял, что самолет находится близко к земле. А когда понял, попытался экстренно перевести лайнер во взлетный режим. Однако для перехода из посадочного режима во взлетный Ту-154М из-за особенностей конструкции двигателей требуется 10 секунд. В момент падения лайнер успел набрать лишь 60% необходимой для взлета мощности. Пилотам по-сути не хватило 5 секунд, чтобы избежать удара о землю, сообщает «КП».

Но и это еще не все. После того, как Аркадиуш Протасюк осознал, что резкий взлет самолета невозможен и через мгновение произойдет столкновение с землей, он попытался посадить лайнер «на брюхо». Судьбу судна и его высокопоставленных пассажиров решали буквально считанные мгновения. И командир судна принимал решения в спресованном по времени режиме.



В итоге капитан задрал нос лайнера, что бы не войти в землю «штопором». Это давало шанс на жесткую посадку самолета. Но все же посадку, а не крушение. Однако лайнер зацепил крылом дерево. Треть крыла отломилась. И когда Ту-154М коснулся хвостовой частью земли, его закрутило вокруг своей оси. Двигатели отлетели, самолет развалился на части и загорелся.

По материалам, имеющимся в распоряжении польских изданий, во время катастрофы в кабине самолета Леха Качиньского находился посторонний человек. По предварительным данным, это мог быть директор дипломатического протокола Министерства иностранных дел Польши Мариуш Казан. Кроме него в кабине Ту-154 были четверо членов экипажа: командир, второй пилот, штурман и бортинженер. Возможно, именно Казан объяснил пилотам, что предложенные из-за сильного тумана в районе Смоленска в качестве запасных аэродромов для посадки лайнера - Витебск и Москва не подходят. Поскольку будет нарушен официальный протокол и Лех Качиньский не успеет вовремя на мероприятия в Катынском лесу, где его ждали около тысячи прибывших из Польши членов семей расстрелянных в 1939 году офицеров.



Кроме того, польский телеканал ТВН 24 сообщил, что генпрокурор Польши Анджей Шеремет не исключил фатального влияния на работу приборов Ту-154М мобильных телефонов высокопоставленных пассажиров. «Большая часть мобильных телефонов на борту самолета была активна, по крайней мере на заключительном этапе полета», рассказал Шеремет.