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Сенаторы продолжают работать с обращениями граждан. Когда проведут приёмы Сергей Рачков и Сергей Сивец?

18 апреля 2022 16:21
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Новости Беларуси. Рассчитывать на содействие в решении личных проблем белорусы могут на всех уровнях. Работа с обращениями граждан в приоритете для вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с населением ведут и парламентарии. Сенаторы продолжают приемы, в том числе выездные в регионах.

Так, 19 апреля в Слуцке граждан выслушает председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Прием пройдет в райисполкоме с 14:00 до 16:00 по предварительной записи.

Сенаторы продолжают работать с обращениями граждан. Когда проведут приёмы Сергей Рачков и Сергей Сивец?-1

А в четверг, 21 апреля, прием граждан пройдет в Совете Республики. Можно будет обратиться к председателю Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству.

Сенаторы продолжают работать с обращениями граждан. Когда проведут приёмы Сергей Рачков и Сергей Сивец?-4

Сергей Сивец будет принимать с 10:00 до 13:00. Необходима предварительная запись. Для этого надо направить в Сенат письменное или электронное обращение.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Сергей Сивец # Фотофакт

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