Сенаторы продолжают работать с обращениями граждан. Когда проведут приёмы Сергей Рачков и Сергей Сивец?

Новости Беларуси. Рассчитывать на содействие в решении личных проблем белорусы могут на всех уровнях. Работа с обращениями граждан в приоритете для вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с населением ведут и парламентарии. Сенаторы продолжают приемы, в том числе выездные в регионах.

Так, 19 апреля в Слуцке граждан выслушает председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Прием пройдет в райисполкоме с 14:00 до 16:00 по предварительной записи.