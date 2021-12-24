Сенаторы подарили РНПЦ детской онкологии сертификат на новый световой микроскоп. Почему этот прибор необходим?

Новости Беларуси. Новый световой микроскоп для гематологических исследований приобретут в РНПЦ детской онкологии. Сертификат на его покупку 24 декабря передала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот прибор необходим для первого и самого важного этапа диагностики заболеваний. Также сенаторы навестили своих маленьких подопечных в палатах. Детей, находящихся здесь на лечении, гости поздравили с наступающими праздниками, порадовали сладкими подарками и игрушками. Надо отметить, что пациентам РНПЦ стараются постоянно уделять как можно больше внимания. Но в преддверии Рождества и Нового года в рамках акции «Наши дети» гостей в центре ждут особенно.

В первую очередь, здоровья желаем нашим деткам, выздоровления. Мамам силы, терпения. Все-таки у многих разные проблемы. Надеемся, все пройдет у нас благополучно. Больше радости, подарков, счастья. Мы стараемся, чтобы у них все было хорошо.