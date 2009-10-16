Семью «мальчика на шаре» подозревают в обмане

Как сообщает Lenta.Ru, Такая версия возникла после разговора между членами семьи Хин, состоявшегося в прямом эфире телеканала CNN вечером в четверг, 15 октября. Отец мальчика спросил у него, почему тот не отозвался, когда родители его звали. «Вы же сказали мне, что это все ради шоу», - ответил Фэлкон Хин. Отец мальчика сначала ушел от прямого ответа на вопрос, что именно имел в виду его сын, а потом предположил, что ребенок говорил о шуме, поднятом вокруг него СМИ.
При этом представители правоохранительных органов заявили CNN, что они не считают происшествие с мальчиком и шаром подстроенным.
Семья Хинов, сообщалось ранее, уже появлялась на телевидении. Они принимали участие в реалити-шоу «Wife Swap» телеканала ABC, где жены из одной семьи временно переходят в другую.
Хины 15 октября сообщили экстренным службам, что их 6-летнего сына унесло на самодельном воздушном шаре. Полет шара, преодолевшего почти 100 километров, в прямом эфире транслировали американские каналы, в том числе CNN. Однако на месте приземления шара мальчика не обнаружили. Позже выяснилось, что ребенок все это время прятался на чердаке в гараже. После того, как его нашли, мальчик сказал, что не выходил, боясь, что его накажут.