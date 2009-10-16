Семью «мальчика на шаре» подозревают в обмане

Инцидент с шестилетним мальчиком Фэлконом Хином из штата Колорадо, которого, как подозревали, унесло на самодельном воздушном шаре, мог быть подстроен его родителями, чтобы привлечь внимание СМИ.

Как сообщает Lenta.Ru, Такая версия возникла после разговора между членами семьи Хин, состоявшегося в прямом эфире телеканала CNN вечером в четверг, 15 октября. Отец мальчика спросил у него, почему тот не отозвался, когда родители его звали. «Вы же сказали мне, что это все ради шоу», - ответил Фэлкон Хин. Отец мальчика сначала ушел от прямого ответа на вопрос, что именно имел в виду его сын, а потом предположил, что ребенок говорил о шуме, поднятом вокруг него СМИ.

При этом представители правоохранительных органов заявили CNN, что они не считают происшествие с мальчиком и шаром подстроенным.

Семья Хинов, сообщалось ранее, уже появлялась на телевидении. Они принимали участие в реалити-шоу «Wife Swap» телеканала ABC, где жены из одной семьи временно переходят в другую.

Хины 15 октября сообщили экстренным службам, что их 6-летнего сына унесло на самодельном воздушном шаре. Полет шара, преодолевшего почти 100 километров, в прямом эфире транслировали американские каналы, в том числе CNN. Однако на месте приземления шара мальчика не обнаружили. Позже выяснилось, что ребенок все это время прятался на чердаке в гараже. После того, как его нашли, мальчик сказал, что не выходил, боясь, что его накажут.