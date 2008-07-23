Семья зубров из Беловежской пущи обзавелась потомством

Это уже второй детеныш молодого семейства. Родителями сегодня стали и заезжие морские котики, которые редко плодятся в неволе. За один год в семье зубров – сразу два прибавления. В сентябре – сын, в июле – дочка. После вторых родов семью разделили. Молодой зубр Сан Саныч со старшим детенышем коротают одиночество в соседнем вольере, а администрация зоопарка и посетители гадают над именем детеныша.



Потомство дали и заезжие морские котики, которые редко плодятся в неволе. Приближаться к бассейну теперь посетителям строго запрещено. Самка не теряет бдительность даже во время водных процедур.



Малыш окрепнет и морские котики отправятся в родной российский зоопарк. В минском – нет возможности постоянно содержать крупных морских животных. По той же причине уедет из столицы и годовалый зубр – большому семейству становится тесно.



В плане реконструкции зоопарка предусмотрено строительство дельфинария и объемных вольеров. Новую прописку уже получили львы и леопарды. Скоро строители приступят к возведению экзотариума с 7-метровым водопадом. Условия в нем будут как в настоящем тропическом лесу. А для зубров построят вольер в два раза больше существующего.